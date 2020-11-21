الاحتياطي الأميركي يعيد للمالية 455 مليار دولار لم تنفق في صندوق مكافحة كورونا

وافق جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي البنك المركزي الأمريكي، أمس، على إعادة الأموال غير المستخدمة من صندوق مكافحة وباء جوفيد-19، إلى وزارة المالية ويتضح من الرسالة التي أرسلها باول، إلى وزير المالية ستيفن منوشين، أن الحديث يدور عن 455 مليار دولار.

في مارس الماضي، وافق الكونغرس الأمريكي على تخصيص 2.2 تريليون دولار، لتحفيز اقتصاد البلاد المتضرر من وباء فيروس كورونا المستجد. ومنها تم تخصيص 500 مليار دولار لإنشاء آليات إقراض طارئة مختلفة من خلال الاحتياطي الفدرالي، بالإضافة إلى تقديم ضمانات للقروض وساعدت إجراءات الطوارئ هذه، على تهدئة أسواق الأسهم والبورصات، ولكن في المحصلة، تم استخدام جزء صغير منها في يوم الخميس، طالب وزير المالية، الاحتياطي الأمريكي بإعادة مبالغ 455 مليار دولار لم يتم إنفاقها، حتى يتمكن الكونغرس من إعادة تخصيص المبلغ لأغراض أخرى.