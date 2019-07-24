الذهب يرتفع بفعل التوترات لكن صعود الدولار يحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذى يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار وتقدم محتمل فى المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع الذهب فى التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1420.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليوعند 1413.80 دولار فى الجلسة السابقة،

وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق فى سي.إم.سى ماركتس "لدينا توترات جيوسياسية فى إيران، كما نظل فى غاية الحذر والريبة إزاء مفاوضات التجارة (الأمريكية الصينية) المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين المقبل نظرا لأن الكثير من الأمور لم تُحل بين البلدين".

وتابعت: "على الجانب الأخر، يصعد مؤشر الدولار مما يؤثر سلبا على أسعار الذهب "،

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.48 دولار للأوقية،

واستقر سعر الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.وعزز مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته فى خمسة أسابيع، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزى العملات الأخرى.وكسب البلاتين 0.6 % ليصل إلى 859 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 % إلى 1523 دولارا.