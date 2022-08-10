البنوك اللبنانية تكتفي بالإضراب ليوم واحد وتعاود العمل اليوم

البنوك اللبنانية تكتفي بالإضراب ليوم واحد، وتستأنف البنوك العاملة عملها اليوم، بعد قرار الاكتفاء بالإضراب عن العمل ليوم واحد فقط في مستهل تعاملات الأسبوع