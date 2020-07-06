سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الإثنين 6 يوليو تموز 2020
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سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الإثنين 6 يوليو / تموز 2020

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الإثنين 6 يوليو / تموز 2020

الدولار الأمريكي
القاهرة - العرب اليوم

1 دولار أمريكي = 16.08 جنيه مصري

 1 جنيه مصري = 0.06 دولار أمريكي

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سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الإثنين 6 يوليو تموز 2020 سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الإثنين 6 يوليو تموز 2020



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