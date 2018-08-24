أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن مفاوضين صينيين وأميركيين أجروا محادثات تجارية بنّاءة وصريحة في واشنطن.
واتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما بغض النظر عن المخططات المستقبلية.
وعقد وفدا البلدين برئاسة نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين ومساعد وزير الخزانة الأميركي ديفيد اجتماعات الأربعاء والخميس دون الإعلان عن أي تقدم.
GMT 10:50 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسمؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع جديد
GMT 10:06 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسالنفط يتراجع مع تصاعد النزاع التجاري لكن هبوط المخزون يدعم الخام الأميركي
GMT 10:00 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسنيكي يرتفع مع تحسن المعنويات بفضل تراجع الين
GMT 18:05 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأردوغان يؤكد تحدي من يتآمرون على الاقتصاد التركي
GMT 13:39 2018 السبت ,18 آب / أغسطسبورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
أرسل تعليقك