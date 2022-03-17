سريلانكا تعتزم طلب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، أنه سيطلب خطة إنقاذ لبلاده من صندوق النقد الدولي، بينما تشهد الجزيرة، أزمة غير مسبوقة منذ استقلالها في عام 1948.وطالب الرئيس راجاباكسا في خطاب له من العاصمة كولومبو، مواطنيه بتحمل المسؤولية. وقال: "عبر الحد من استخدام الوقود والكهرباء قدر الإمكان، يساعد المواطنون أيضا في دعم البلاد في هذا الوقت".

وأضاف: "أتمنى أن يتفهم المواطن المسؤولية التي يتحملها في هذا الوقت العصيب".وتابع قائلا: "أنا مصمم على اتخاذ قرارات حازمة لإيجاد حلول للصعوبات التي يعانيها السكان".وأكد راجاباكسا، أن صندوق النقد الدولي سيساعد في إيجاد "طريقة جديدة" لتمكين البلاد من الوفاء بخدمة ديونها الخارجية وسداد السندات السيادية المستحقة هذا العام.

وجاءت تصريحات الرئيس السريلانكي في اليوم التالي لمحادثات مع وفد صندوق النقد الدولي زار كولومبو عاصمة البلاد التي تعاني نقصا في الأدوية والمواد الغذائية والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتشكل صفوف انتظار في المتاجر.

وانخفض احتياط النقد الأجنبي لسريلانكا الذي كان يبلغ 7.5 مليار دولار عندما تولى راجاباكسا منصبه في نوفمبر 2019، إلى 2.3 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.