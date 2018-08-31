تعتزم مجموعة «باناسونيك» اليابانية للإلكترونيات نقل مقرها الأوروبي من بريطانيا الكائن خارج لندن إلى أمستردام في أكتوبر المقبل في ظل اقتراب موعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونقلت صحيفة «نيكي» اليابانية عن المدير التنفيذي لشركة باناسونيك في أوروبا لوران أبادي، القول إن الشركة تريد تجنب مسائل ضريبية محتملة متعلقة بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف، أن اليابان يمكن أن تبدأ في اعتبار بريطانيا ملاذاً ضريبياً إذا خفضت معدل ضرائب الشركات لجذب الشركات الأجنبية. وأشار إلى أن «باناسونيك» تدرس نقل مقرها منذ 15 شهراً بسبب مخاوف عديدة متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح، أن نقل المقر الأوروبي للشركة سوف يساعدها في تجنب أي حواجز أمام تدفق الأشخاص والبضائع.
ومن بين 20 إلى 30 موظفاً في مكتب لندن، سينقل الذين يعملون في قسم مراجعة الحسابات والعمليات المالية إلى أمستردام، في حين سوف يبقى الموظفون المعنيون بالعلاقات مع المستثمرين.
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