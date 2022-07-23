البنك المركزي الروسي يُمدد القيود على السحب النقدي بالعملات الأجنبية

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا الجمعة، إن البنك سيمدد القيود المفروضة على السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس الذين لديهم أرصدة ضخمة بالدولار في حساباتهم المصرفية. وقيدت روسيا السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس ليكون عشرة آلاف دولار في مارس، ردا على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير الأوراق النقدية إلى روسيا، وذلك في وقت كانت فيه العملة الروسية تشهد تقلبات وكان الروس يهرعون لحيازة العملات الصعبة.