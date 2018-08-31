استسلمت الأسهم العالمية لمخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث كبحت جماح المؤشرات وأوقفت موجة صعود وتحطيم الأرقام القياسية في «وول ستريت».
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض لتوقف موجة صعود قياسي دامت 4 أيام على ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث ألقت مخاوف نزاع الرسوم الجمركية الأمريكي الصيني بظلالها على التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا. وتراجع مؤشر داو جونز 0.10 % وفقد ستاندرد آند بورز 0.18 % ونزل ناسداك 0.19%.
لكن سهم «أمازون» خالف الاتجاه النزولي ليتجاوز 2000 دولار للسهم الواحد للمرة الأولى على الإطلاق، بفضل تفاؤل المحللين تجاه أرباح الشركة. وخلال التعاملات ارتفع سهم «أمازون» 0.1% إلى 2001.5 دولار.
وتراجعت الأسهم الأوروبية وانخفض مؤشر ستوكس 0.3 % ومؤشر داكس 0.4%.ونال ارتفاع طفيف للدولار من الذهب وتراجع السعر الفوري 0.3 % إلى 1202.96 دولار للأوقية (الأونصة) في حين فقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % لتسجل 1209 دولارات للأوقية.
ونزل اليورو في المعاملات المبكرة بلندن 0.2 % إلى أقل سعر في أسبوع أمام العملة البريطانية عند 89.73 بنساً لتصل خسائره خلال يومين إلى 1.3 %.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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