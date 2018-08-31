استسلمت الأسهم العالمية لمخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث كبحت جماح المؤشرات وأوقفت موجة صعود وتحطيم الأرقام القياسية في «وول ستريت».

وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض لتوقف موجة صعود قياسي دامت 4 أيام على ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث ألقت مخاوف نزاع الرسوم الجمركية الأمريكي الصيني بظلالها على التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا. وتراجع مؤشر داو جونز 0.10 % وفقد ستاندرد آند بورز 0.18 % ونزل ناسداك 0.19%.

لكن سهم «أمازون» خالف الاتجاه النزولي ليتجاوز 2000 دولار للسهم الواحد للمرة الأولى على الإطلاق، بفضل تفاؤل المحللين تجاه أرباح الشركة. وخلال التعاملات ارتفع سهم «أمازون» 0.1% إلى 2001.5 دولار.

وتراجعت الأسهم الأوروبية وانخفض مؤشر ستوكس 0.3 % ومؤشر داكس 0.4%.ونال ارتفاع طفيف للدولار من الذهب وتراجع السعر الفوري 0.3 % إلى 1202.96 دولار للأوقية (الأونصة) في حين فقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % لتسجل 1209 دولارات للأوقية.

ونزل اليورو في المعاملات المبكرة بلندن 0.2 % إلى أقل سعر في أسبوع أمام العملة البريطانية عند 89.73 بنساً لتصل خسائره خلال يومين إلى 1.3 %.