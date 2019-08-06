سعر1 ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 6 اغسطس
آخر تحديث GMT10:31:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر1 ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 6 اغسطس

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر1 ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 6 اغسطس

ريال يمني
الرياض - العرب اليوم

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7535 ريال يمني

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر1 ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 6 اغسطس سعر1 ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 6 اغسطس



أخبار ذات صلة

GMT 09:46 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بنسبة 24.6 % في مايو الماضي
العرب اليوم - تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بنسبة 24.6 % في مايو الماضي

GMT 08:23 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

أسعار الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام
العرب اليوم - أسعار الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام

GMT 08:21 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

أسعار النفط الخام ترتفع اليوم بنسبة واحد بالمائة
العرب اليوم - أسعار النفط الخام ترتفع اليوم بنسبة واحد بالمائة

GMT 08:19 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
العرب اليوم - مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

GMT 08:16 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

سعر1فرنك جيبوتي مقابل الريال السعودي اليوم 6 اغسطس
العرب اليوم - سعر1فرنك جيبوتي مقابل الريال السعودي اليوم 6 اغسطس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

زادت أناقتها بارتداء الحذاء الشفاف مع الخطوط السوداء

ملكة إسبانيا تظهر بإطلالة جريئة بموضة الفستان المقلّم

مدريد - العرب اليوم

ظهرت ليتيزيا ملكة إسبانيا في إطلالة أنيقة استطاعت بها أن تلفت الأنظار بأناقتها وجمالها وسحرها، أثناء توجّهها لحضور حفل باليه فاخر بتألقها، حيث تألقت بموضة الفستان المقلّم والمونوكروم.  إنطلاقًا من هنا، شاهدي إطلالات ليتيزيا ملكة إسبانيا، وواكبي كيف نسّقت هذه التصاميم بأسلوب جريء. فستان واسع ومقلّم بلمسات راقية وصيحات تعتبر عصرية وجريئة، تألقت ليتيزيا ملكة إسبانيا بموضة الفستان الواسع الذي تخطى حدود الركبة. فهذا التصميم الذي لفتنا بموضة المونوكروم بلوني الأبيض والأسود مع الخطوط المقلمة والملفتة بتدرجات رفيعة وعريضة بدا ساحرًا عليها بقصة الكلوش الفاخرة الى جانب الباندات الرفيعة على الأكتاف. موضة الحذاء الشفاف وما أضاف التميّز على إطلالة ليتيزيا ملكة موضة الحذاء الشفاف من دار Manolo Blahnik مع الخطوط السوداء الهندسية على...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:08 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

ملكة جمال لبنان السابقة عروس مُتوّجة بعد قصة حب
العرب اليوم - ملكة جمال لبنان السابقة عروس مُتوّجة بعد قصة حب

GMT 01:52 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

المنصات الرقمية تمنحك تجربة لقضاء عطلة عيد الأضحى في أجمل الأماكن
العرب اليوم - المنصات الرقمية تمنحك تجربة لقضاء عطلة عيد الأضحى في أجمل الأماكن

GMT 03:42 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

اجعلي من منزلك لوحة فنية من خلال رسم الجدران المستوحى من الطبيعة
العرب اليوم - اجعلي من منزلك لوحة فنية من خلال رسم الجدران المستوحى من الطبيعة

GMT 01:30 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

"ذا تايمز" تُطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في النشاط الاقتصادي لقطر
العرب اليوم - "ذا تايمز" تُطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في النشاط الاقتصادي لقطر

GMT 01:13 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

أحلام تكشف تطورات جديدة لحالة فجر السعيد الصحية دون قصد
العرب اليوم - أحلام تكشف تطورات جديدة لحالة فجر السعيد الصحية دون قصد

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:07 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

مِنّة عرفة تفاجئ الجمهور بتصريحاتها بشأن زواجها وإنجابها طفلًا
العرب اليوم - مِنّة عرفة تفاجئ الجمهور بتصريحاتها بشأن زواجها وإنجابها طفلًا

GMT 05:13 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

وفاة "حفيدة كينيدي"جراء استنشاقها جُرعة زائدة من المواد المخدرة
العرب اليوم - وفاة "حفيدة كينيدي"جراء استنشاقها جُرعة زائدة من المواد المخدرة

GMT 07:39 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

ياسمين عبدالعزيز تتألَّق بفستان مميَّز خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"
العرب اليوم - ياسمين عبدالعزيز تتألَّق بفستان مميَّز خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"

GMT 13:10 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية
العرب اليوم - تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية

GMT 11:57 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

شهر يحمل الأخبار السارّة ستغمرك القناعة والسعادة أ
العرب اليوم - شهر يحمل الأخبار السارّة ستغمرك القناعة والسعادة أ

GMT 09:48 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

ترتاح من معاكسات شخصية ومهنية وسيلقى عملك نجاحًا كبيرًا
العرب اليوم - ترتاح من معاكسات شخصية ومهنية وسيلقى عملك نجاحًا كبيرًا

GMT 11:49 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك
العرب اليوم - من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك

GMT 12:40 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

فرصًا مهمة توصلك نحو النجاح والترقية على صعد عدة
العرب اليوم - فرصًا مهمة توصلك نحو النجاح والترقية على صعد عدة

GMT 06:18 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر

GMT 13:41 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات
العرب اليوم - تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات

GMT 11:16 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

استهداف موقع عسكري سعودي في الدمام بصاروخ باليستي للمرة الأولى
العرب اليوم - استهداف موقع عسكري سعودي في الدمام بصاروخ باليستي للمرة الأولى

GMT 10:18 2018 الإثنين ,29 تشرين الأول / أكتوبر

خطيبة شقيق أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر مواقع التواصل
العرب اليوم - خطيبة شقيق أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر مواقع التواصل

GMT 08:33 2016 السبت ,30 تموز / يوليو

مسرح المفتاحة ضمن فعاليات الدورة الثانية لـ"مهرجان الكوميديا الدولي"
العرب اليوم - مسرح المفتاحة ضمن فعاليات الدورة الثانية لـ"مهرجان الكوميديا الدولي"

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 05:33 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

الفنانة تيمي بول ترسم لوحة فنية لطفل من دم الحيض
العرب اليوم - الفنانة تيمي بول ترسم لوحة فنية لطفل من دم الحيض
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab