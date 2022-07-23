الخام الأميركي يهبط دون 95 دولاراً للبرميل

تراجع سعر الخام الأمريكي عند التسوية اليوم ليهبط دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل و أقفل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا 1.65 دولارا أو 1.7 بالمئة عند 94.70 دولارا للبرميل كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 66 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 103.20 دولارات.