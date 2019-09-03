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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
القاهرة - العرب اليوم

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1% ، عند مستوى 1817.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.6 مليون دينار أردني ، وسط تداول 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2,815 صفقة.

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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



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