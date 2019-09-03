البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1% ، عند مستوى 1817.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.6 مليون دينار أردني ، وسط تداول 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2,815 صفقة.