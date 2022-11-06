مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اقتراض 6 مليارات دينار

تعتزم مؤسسة البترول الكويتية، طلب تمويل يبلغ نحو 6 مليارات دينار حتى عام 2025، بحسب خطة التمويل الخمسية المحدثة للقطاع النفطي. وتضمنت الخطة خفض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلى نحو 20.2 مليار دينار، منها حجم الإنفاق الرأسمالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت بنحو 13.3 مليار دينار بنسبة 65.8% من إجمالي الإنفاق. وأظهرت خطة التمويل قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتماد الخطة التمويلية الخمسية (المحدثة) حتى عام 2025، وذلك بناء على المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية والنفطية وعلى توجه المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الإنفاق الرأسمالي خلال فترة تنفيذ الخطة، والاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد بعض سنوات الأرباح المستحقة والأرباح المستقبلية مع الجهات المعنية بالدولة، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد.