البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.27 % , متوقفًا عند 472.42 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 5 شركات, وانخفاض أسهم 11 , فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 384,006,250 سهمًا,بقيمة 262,774,011 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 246 صفقة , شملت 28 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.