الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.