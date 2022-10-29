الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين
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الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين

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العرب اليوم - الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

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الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين الرئيس السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين



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