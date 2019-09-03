مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 055ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 66ر4002 نقطة منخفضًا بـ 20ر2 نقطة بنسبة 055ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 86ر4004 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 303 آلاف و 3 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 3ر45 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 384 ألف و 237 ريالًا عمانيًا.