بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1992 الشهر الماضي عند 54
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بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1992 الشهر الماضي عند 5,4%

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العرب اليوم - بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1992 الشهر الماضي عند 5,4%

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1992 الشهر الماضي عند 5,4%
لندن - العرب اليوم

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا سجلت أعلى نسبة تضخم منذ العام 1992 الشهر الماضي عند 5.4%.

يتبع..

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بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1992 الشهر الماضي عند 54 بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1992 الشهر الماضي عند 54



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