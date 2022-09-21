الروبل يتراجع إلى 61.2 مقابل الدولار بعد إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش

تراجع الروبل الروسي 1% إلى 61.2 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش في خطاب بثه التلفزيون الرسمي.