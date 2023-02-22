الدولار والإسترليني يرتفعان بدعم من البيانات الاقتصادية

ارتفع الدولار والجنيه الإسترليني اليوم، بدعم من انتعاش مفاجئ في نشاط الشركات بالولايات المتحدة وبريطانيا واحتمالية أن يواصل البنك المركزي في البلدين رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار ليصل 104.15، كما بلغ الإسترليني في أحدث معاملاته 1.21015 دولار، محتفظا بمعظم مكاسبه التي بلغت 0.6 بالمئة.وزاد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0652 دولار بعدما هبط 0.36 بالمئة في الجلسة الماضية.وسجل الدولار انخفاضا طفيفا أمام الين الياباني ليبلغ 134.91 ين.