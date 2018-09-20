نيكي يستقر وسط ارتفاع أسهم القطاع المالي وجني الأرباح

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية دون تغير يذكر اليوم, وسط موجة صعود ممتدة لأسهم القطاع المالي قابلها جني أرباح بعد مكاسب كبيرة استمرت عدة أيام في السوق الأوسع نطاقا.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.01% إلى 23674.93 نقطة، ليحافظ بالكاد على ارتفاعه لليوم الخامس.

وصعد المؤشر نيكي 2.5 % منذ بداية الأسبوع، بعدما صعد لأعلى مستوياته في ثمانية أشهر أمس الأربعاء مواكبًا التعافي في الأسهم العالمية.