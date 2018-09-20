نيكي يستقر وسط ارتفاع أسهم القطاع المالي وجني الأرباح

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية دون تغير يذكر اليوم, وسط موجة صعود ممتدة لأسهم القطاع المالي قابلها جني أرباح بعد مكاسب كبيرة استمرت عدة أيام في السوق الأوسع نطاقا.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.01% إلى 23674.93 نقطة، ليحافظ بالكاد على ارتفاعه لليوم الخامس.
وصعد المؤشر نيكي 2.5 % منذ بداية الأسبوع، بعدما صعد لأعلى مستوياته في ثمانية أشهر أمس الأربعاء مواكبًا التعافي في الأسهم العالمية.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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