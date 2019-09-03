مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,540.75 نقطة، بارتفاع قدره 7.67 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 751.39 تقطة، بارتفاع قدره 0.49 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و812 ألفًا و48 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 755 ألفًا و128 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 73 صفقة.