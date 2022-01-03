الليرة التركية تسجل تراجعا ملحوظا أمام الدولار وتنخفض بنسبة 5%

انخفضت الليرة التركية خمسة في المئة، اليوم الاثنين، بعدما شهدت في عام 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما، مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية. في تقريرها أن الليرة التركية انخفضت إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار. وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن‭ ‬يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب في إقناع المدخرين بتجاهل تقلبات العملة والمخاوف من ارتفاع التضخم والتخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.