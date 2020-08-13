سعر صرف الدولار لدى الصرّافين اللبنانيين اليوم 13 آب

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لليوم الخميس حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.