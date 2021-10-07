إنخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنحو 48% بعد تصريحات الرئيس بوتين

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم دون مستوى الـ 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعدما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لمساعدة أوروبا بأزمة الغاز التي تواجهها.