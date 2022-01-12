إِيرَان تنْوي اِسْتخْدام العملات المشفَّرة فِي التِّجارة الخارجيَّة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، أنها اتفقت مع المصرف المركزي، على اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، قال علي رضا بيمان باك، نائب وزير الصناعة والتجارة: "في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام "blockchain"، أو سلسلة الكتل المشفرة والعملات المشفرة، ضمن الأساليب المتبعة للتسويات المالية وآليات الدفع.. نحن اتفقنا مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في التجارة الخارجية".