البنك المركزي ينفي وجود ما يُسمَّى بعملة الدولار الليبي
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البنك المركزي ينفي وجود ما يُسمَّى بعملة الدولار الليبي

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العرب اليوم - البنك المركزي ينفي وجود ما يُسمَّى بعملة الدولار الليبي

البنك المركزي ينفي وجود ما يُسمَّى بعملة الدولار الليبي
طرابلس - العرب اليوم

 أكد البنك المركزي الليبي ، اليوم الأربعاء، عدم وجود ما يُسمَّى بـ(عملة الدولار الليبي)، محذراً من اتخاذ الاجراءات القانونية لكُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها.وذكر بيان للبنك المركزي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "ما يتم ُتداوَله في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود عملة الدولار الليبي، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزّيفة".

وأضاف البيان، أن "البنك المركزي يحتفظ بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".

وأشار إلى أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".يذكر أنَّ البنك المركزي العراقي كان قد حذَّرَ في 2020/7/26، من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال.

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البنك المركزي ينفي وجود ما يُسمَّى بعملة الدولار الليبي البنك المركزي ينفي وجود ما يُسمَّى بعملة الدولار الليبي



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