تعرّف على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الخميس

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، إلى شركات ومؤسسات الصّرافة، عن تسعير سعر صرف الدولار الأميركيّ مقابل الليرة اللبنانية لنهار اليوم الخميس 27/8/2020 حصراً، وبهامش متحرّك بين الشّراء بسعر: 3850 كحد أدنى والبيع بسعر: 3900 كحد أقصى وجاء ذلك إلتزاماً بتوصيات إجتماع السّراي الحكوميّ بتاريخ 12/6/2020.