ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى فوق 1500 دولار لكل ألف متر مكعب
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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى فوق 1500 دولار لكل ألف متر مكعب

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العرب اليوم - ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى فوق 1500 دولار لكل ألف متر مكعب

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى فوق 1500 دولار لكل ألف متر مكعب
لندن - العرب اليوم

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الأربعاء، بأكثر من 7% وتم تداول عقود الغاز الآجلة فوق مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب.وصعدت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF في هولندا بنسبة 7.7% إلى 1503.5 دولار لكل ألف متر مكعب.وذكرت وكالة "تاس" أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا.فيما أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمرار ضخ الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق التي تتخوف من تأثر إمدادات الغاز بالوضع المحيط بأوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "غازبروم" إن الشركة تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي.وأضاف، أن إمدادات الوقود الأزرق عبر الأراضي الأوكرانية تتم بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، إذ سيتم اليوم ضخ 109.4 مليون متر مكعب.

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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى فوق 1500 دولار لكل ألف متر مكعب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى فوق 1500 دولار لكل ألف متر مكعب



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