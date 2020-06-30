سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو حزيران 2020
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سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو / حزيران 2020

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو / حزيران 2020

الدرهم الإماراتي
الرياض - العرب اليوم

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

 1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي

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سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو حزيران 2020 سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو حزيران 2020



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