أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا
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أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا

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العرب اليوم - أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا

أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا
برلين - العرب اليوم

قررت أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في ألمانيا، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وما تلتها من عقوبات ضد موسكو، رفع أسعار المواد الغذائية.وذكرت صحيفة "فوكس" أن أرخص نوع من الزبدة على سبيل المثال، سيرتفع قريبا، وسيتوجب دفع 1.89 يورو مقابل عبوة سعة 250 غراما،  كما يتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الأجبان، حيث ينتظر أن يرتفع أرخصها إلى 2.39 يورو، فيما متوسط سعرها حاليا 1.99 يورو.ومن المتوقع أيضا، حسب الصحيفة، أن ترتفع أسعار النقانق والحمص والمربيات والشوكولاتة.

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أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا



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