الليرة التركية تعاود تراجعها أمام الدولار

راجعت الليرة التركية 1.7% في وقت مبكر الأربعاء، لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع السابق، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد. وهبطت الليرة إلى 12.02 للدولار بحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، من 11.8 عند الإغلاق الثلاثاء. ورغم ارتفاعها أكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38% من قيمتها هذا العام.