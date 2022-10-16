طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال مصافي التكرير
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طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال مصافي التكرير

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العرب اليوم - طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال مصافي التكرير

محطات الوقود في فرنسا
باريس - العرب اليوم

تتكدس طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود في باريس ومدن فرنسية أخرى بسبب استمرار إضراب العمال في مصافي التكرير إثر الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور.

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طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال مصافي التكرير طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال مصافي التكرير



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