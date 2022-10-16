طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال مصافي التكرير

تتكدس طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود في باريس ومدن فرنسية أخرى بسبب استمرار إضراب العمال في مصافي التكرير إثر الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور.