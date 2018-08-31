ترامب يسمح بإعفاءات لاستيراد الصلب والألمنيوم

قالت وزارة التجارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألمنيوم من بعض الدول.

وبهذا تأذن إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم في مارس بإعفاء من الحصص في الصلب القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، وفي الألمنيوم القادم من الأرجنتين.

وأضافت أنه بوسع الشركات طلب استثناءات استناداً إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجي الصلب أو الألمنيوم الأميركيين. وفي مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم.

وكان ترامب قد تذرع ببواعث قلق بخصوص الأمن القومي، وفرض رسوماً 25 % على واردات الصلب، و10 % على الألمنيوم.