سعر الجنيه المصري مقابل دينار اردني الثاني يناير 2020
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سعر الجنيه المصري مقابل دينار اردني الثاني يناير 2020

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل دينار اردني الثاني يناير 2020

أسعار العملات العربية
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دينار اردني = 22.735 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.04 دينار اردني

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سعر الجنيه المصري مقابل دينار اردني الثاني يناير 2020 سعر الجنيه المصري مقابل دينار اردني الثاني يناير 2020



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