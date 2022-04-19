تراجع البتكوين إلى أقل مستوياتها بنسبة 42
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تراجع البتكوين إلى أقل مستوياتها بنسبة 4.2%

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العرب اليوم - تراجع البتكوين إلى أقل مستوياتها بنسبة 4.2%

عملة البتكوين
واشنطن - العرب اليوم

شهدت سعر العملة الرقمية المشفرة "بتكوين" تراجعًا خلال تعاملات أمس الإثنين، إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من شهر.  جاء ذلك على خلفية تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مع غياب أي حافز واضح للشراء.  وانخفضت البيتكوين، بنسبة 4.2% إلى 38580 دولارًا للوحدة الواحدة، في حين تراجع سعر العملة إيثر بنسبة 5.3% إلى 2885 دولارًا، رغم استعادة كلتا العملتين جزءًا من خسائرهما في تعاملات الصباح بنيويورك.

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تراجع البتكوين إلى أقل مستوياتها بنسبة 42 تراجع البتكوين إلى أقل مستوياتها بنسبة 42



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