أردوغان يحدد الحد الأدنى للأجور لعام 2022 ويعد بوضع حد للغموض في الشأن الاقتصادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على وضع حد "في أقرب وقت" للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار صرف الليرة التركية وغلاء الأسعار.وقال أردوغان اليوم الخميس إن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 سيكون 4 آلاف و250 ليرة تركية.

يتبع..