اليابان تُجمد أصول أربعة بنوك روسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أنها ستجمد أصول أربعة بنوك روسية، بما في ذلك "في تي بي"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إنه لم يتم تحديد نوع الأصول المعنية. وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.