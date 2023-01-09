جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

قالت شركة الشحن (ليث ايجينسيس) على تويتر اليوم الاثنين إن سفينة تدعى (جلوري) جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة بينما تحاول زوارق قطر تعويمها.

وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن جلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.