سعر الريال السعودي مقابل دولار كندي اليوم الإثنين 13 كانون الثاني يناير 2020
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سعر الريال السعودي مقابل دولار كندي اليوم الإثنين 13 كانون الثاني يناير 2020

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل دولار كندي اليوم الإثنين 13 كانون الثاني يناير 2020

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القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دولار كندي = 2.88 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي  



 

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سعر الريال السعودي مقابل دولار كندي اليوم الإثنين 13 كانون الثاني يناير 2020 سعر الريال السعودي مقابل دولار كندي اليوم الإثنين 13 كانون الثاني يناير 2020



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مع بداية أولى حلقات مسلسل "الديفا" للنجمة سيرين عبدالنور ، لفتنا اختيارها العديد من التصاميم وفساتين السهرة الراقية والفاخرة التي تألقت بها. فبدت في غاية الأناقة والجاذبية من خلال اختيارها إطلالات متنوعة ومختلفة ،انطلاقاً من هنا، واكبي من خلال الصور الإطلالات الساحرة للنجمة سيرين عبدالنور خلال اطلالاتها في مسلسل الديفا. إطلالات سيرين عبد النور في الديفا : فستان أصفر مع الشراريب أطلّت النجمة سيرين عبدالنور في الحلقة الرابعة من مسلسل الديفا بفستان أصفر جريء وفاخر برز مفاتنها وسحرها الخاص في انتقاء الفساتين المميزة. فتألقت بهذا الفستان الذي حمل توقيع دار لابرجوازي La Bourjoisie وتميّز بالتطريز البراق باللون الفضي على أعلى التصميم الملفت بالياقة العالية، قبل أن ينسدل الى الاسفل بقصة غير مستقيمة مع الشراريب الطويلة والمميزة...المزيد

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