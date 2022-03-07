الروبل الروسي يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

سجل الروبل الروسي، اليوم الاثنين أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار، رغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها روسيا في محاولة لتجنب انهيار عملتها بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها عقب غزوها لأوكرانيا. ووفقا للبيانات المتاحة، وصل سعر العملة الروسية اليوم الإثنين إلى 106.5 روبل للدولار، ما يمثل تراجعا بأكثر من 1.4% مقابل إغلاق يوم الجمعة الماضي. وأنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 20% مقابل الدولار واليورو في موسك، فيما فقد أكثر من ثلث قيمته في التعاملات خارج روسيا.