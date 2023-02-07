توقف العمليات في مرفأ النفط التركي في جيهان

توقفت العمليات في مرفأ النفط التركي في جيهان، البالغة طاقته التصديرية مليون برميل يومياً، بعد زلزال قوي ضرب البلاد.

وكيل شحن تركي قال إن المرفأ، الذي يُصدّر النفط الخام الأذربيجاني إلى الأسواق الدولية، سيُغلق حتى 8 فبراير، حيث يعكف المشغلون على تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.