سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأحد 28 يونيو حزيران 2020
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سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأحد 28 يونيو / حزيران 2020

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأحد 28 يونيو / حزيران 2020

اليورو
الرياض - العرب اليوم

1 يورو =4.21 ريال سعودي

 1 ريال سعودي = 0.24 يورو

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سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأحد 28 يونيو حزيران 2020 سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأحد 28 يونيو حزيران 2020



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