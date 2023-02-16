توقف الملاحة في خليج البوسفور في تركيا بسبب تعطل محرك سفينة

قالت وكالة تريبيكا للشحن إن حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا توقفت صباح اليوم الخميس بسبب عطل في محرك إحدى السفن.

كانت الوكالة قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي بسبب عملية لإنقاذ سفينة، قبل أن يتم استئناف حركة الملاحة. و"البوسفور" هو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كلم، ويتراوح عرضه بين (550 مترا و3000 متر).