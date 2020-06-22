انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب العالمي

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام الذي تضرر جراء تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.63% إلى 39.50 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 42.04 دولار للبرميل.