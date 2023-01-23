الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو

تراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510.

وصعد اليورو إلى 1.0870 دولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 1.08875 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2410 دولار مقتربا من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.