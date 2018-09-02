تراجع أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الأحد

تراجعت اسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي اليوم الأحد 2-9-2018 بداية التعاملات سوق المال بالبنوك السعودية كالأتي:

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.7503 ريال سعودي