سلطنة عمان تحصل على 4 مليارات دولار من تحالف بنوك

انتهت سلطنة عمان من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى 4 مليارات دولار وإطالة أمد الدين، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية. وقالت المصادر إن القرض شارك في ترتيبه 23 مصرفا خليجيا وأجنبيا وفي مقدمتهم بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق. فيما تضمنت أسماء المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل مجموعة Citi الأميركية وStandard Chartered و JPMorgan ومجموعة Intesa Sanpaolo الإسبانية.

وحسب ما ذكرته المصادر يقدم القرض الذي يستحق في مارس 2029 أسعار فائدة عند 350 نقطة أساس فوق سعر الليبور.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت مصادر لـ"العربية.نت" إن سلطنة عمان بدأت إجراءات الحصول على قرض بنحو 3.5 مليار دولار لأجل 7 سنوات من تحالف بنوك خليجية ومحلية، والذي تخطط السلطنة لاستخدام جزء من حصيلته لإعادة تمويل قرض بنحو 2.2 مليار دولار حصلت عليه في مارس آذار قبل الماضي.

وأوضحت المصادر في حينه أن القرض يتضمن خيار رفع قيمته إلى نحو 4 مليارات دولار إذا ما اقتضت الحاجة وهو ما فعلته السلطنة في نهاية المطاف لجمع التمويل بأكمله.