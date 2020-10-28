صرف أكثر من 100 ألف دولار لذوي المتوفي بسبب كورونا في القطاع الصحي في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) لذوي المتوفى العامل في القطاع الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقا للقرار فإن المبلغ يصرف للمتوفى العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في المملكة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)