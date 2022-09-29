اكتشاف تسرب رابع للغاز في خط أنابيب نورد ستريم

قالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة سفينسكا داجبلاديت إن حرس السواحل اكتشف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا ووعد برد "قوي" على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.