تسجيل ناقلتين جديدتين ضمن الأسطول البحري السعودي
آخر تحديث GMT10:04:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

تسجيل ناقلتين جديدتين ضمن الأسطول البحري السعودي

العرب اليوم -

العرب اليوم - تسجيل ناقلتين جديدتين ضمن الأسطول البحري السعودي

ميناء الملك عبدالعزيز
الرياض - العرب اليوم

  أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية، رفع العلم السعودي على الناقلتين البحريتين "سارة" و"حصة"، حيث سُجلت الناقلتان في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.  وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن السفينتين العملاقتين انضمتا إلى الأسطول البحري السعودي، ليصبح إجمالي السفن الوطنية التي تحمل علم المملكة حتى اليوم (426) سفينة تزيد حمولتها الطّنيّة عن 13.5 مليون طن، مما يرفع من السعة الطّنيّة للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي. 

وتعد الناقلتين الجديدتين لنقل البضائع السائبة، إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وهما من نوع Hyundai وتبلغ حمولة كل منهما (43735) ألف طنٍ متري، ومع هاتين الناقلتين يصبح عدد ناقلات البضائع السائبة في الأسطول البحري السعودي (8) ناقلات.  ويأتي تسجيل الناقلات تحت علم المملكة كأحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للنقل بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الشحن وسلاسل الإمداد البحرية العالمية، إذ سجل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميًا والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنية وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونيكتاد" عن العام 2020.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تسجيل ناقلتين جديدتين ضمن الأسطول البحري السعودي تسجيل ناقلتين جديدتين ضمن الأسطول البحري السعودي



أخبار ذات صلة

GMT 19:34 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

النمسا تعارض الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا
العرب اليوم - النمسا تعارض الحظر المفروض على إمدادات الغاز من روسيا

GMT 19:03 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

وزارة النفط العراقية تعلن خسائر بـ5 آلاف مليار دينار سنوياً جراء دعم سعر زيت الوقود
العرب اليوم - وزارة النفط العراقية تعلن خسائر بـ5 آلاف مليار دينار سنوياً جراء دعم سعر زيت الوقود

GMT 07:03 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة للكشف عن المعادن في الرياض
العرب اليوم - تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة للكشف عن المعادن في الرياض

GMT 06:57 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية
العرب اليوم - استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية

GMT 10:19 2022 الأحد ,03 إبريل / نيسان

إطلاق برنامج لتوفير 60 ألف وظيفة في القطاع الخاص في الأردن
العرب اليوم - إطلاق برنامج لتوفير 60 ألف وظيفة في القطاع الخاص في الأردن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:29 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالتها الشعبية في مسلسلها الرمضاني
العرب اليوم - شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالتها الشعبية في مسلسلها الرمضاني

GMT 03:26 2022 الأحد ,03 إبريل / نيسان

أفضل المدن السياحية لقضاء شهر رمضان 2022
العرب اليوم - أفضل المدن السياحية لقضاء شهر رمضان 2022

GMT 15:54 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

إكسسوارات مثاليةً للمكتب لا يجب الاستغناء عنها
العرب اليوم - إكسسوارات مثاليةً للمكتب لا يجب الاستغناء عنها

GMT 13:30 2022 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

سفير مجلس التعاون الخليجي يُعلن أن المشاورات اليمنية تسابق الزمن
العرب اليوم - سفير مجلس التعاون الخليجي يُعلن أن المشاورات اليمنية تسابق الزمن

GMT 11:24 2022 الخميس ,31 آذار/ مارس

أسعد مارون يُعلن أن إذاعة صوت لبنان أصبحت متاحة بالصوت والصورة
العرب اليوم - أسعد مارون يُعلن أن إذاعة صوت لبنان أصبحت متاحة بالصوت والصورة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:44 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد
العرب اليوم - لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد

GMT 11:05 2015 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

24 عملية تكميم معدة أسبوعيًا في مستشفى الملك خالد الجامعي
العرب اليوم - 24 عملية تكميم معدة أسبوعيًا في مستشفى الملك خالد الجامعي

GMT 22:10 2018 السبت ,07 تموز / يوليو

هل الكعب العالي يؤثر على ممارسة الجنس؟
العرب اليوم - هل الكعب العالي يؤثر على ممارسة الجنس؟

GMT 02:30 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

انطلاقة قوية لسيارة بيجو 208 الجديدة خلال 2019
العرب اليوم - انطلاقة قوية لسيارة بيجو 208 الجديدة خلال 2019

GMT 02:34 2015 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

تنظيم توزيع ماء زمزم في المدينة المنورة
العرب اليوم - تنظيم توزيع ماء زمزم في المدينة المنورة

GMT 16:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الإيجابية والتفاؤل يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الإيجابية والتفاؤل يسيطران عليك خلال هذا الشهر

GMT 10:56 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

رمزي يكشف صعوبة مباراة النيجر وثقته في الفراعنة
العرب اليوم - رمزي يكشف صعوبة مباراة النيجر وثقته في الفراعنة

GMT 20:44 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

تعرف على مواصفات وأسعار "زوتي Z300" الصينية في مصر
العرب اليوم - تعرف على مواصفات وأسعار "زوتي Z300" الصينية في مصر

GMT 05:51 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

الإمام الصدر: طلبت من بومدين مساعدتنا مع القذافي على التجاوز الفلسطيني
العرب اليوم - الإمام الصدر: طلبت من بومدين مساعدتنا مع القذافي على التجاوز الفلسطيني

GMT 06:31 2013 الجمعة ,05 تموز / يوليو

الجنس ضروري لاستمرار العلاقة بين الرجل والمرأة
العرب اليوم - الجنس ضروري لاستمرار العلاقة بين الرجل والمرأة

GMT 12:16 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيو

بريانكا شوبرا بإطلالات لافته من أجل حبيبها
العرب اليوم - بريانكا شوبرا بإطلالات لافته من أجل حبيبها

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 22:15 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

بحث التعاون بين الجامعة الألمانية ونظيرتها ريكيافيك الآيسلندية
العرب اليوم - بحث التعاون بين الجامعة الألمانية ونظيرتها ريكيافيك الآيسلندية

GMT 15:44 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

قرعة المونديال المتوقعة واحتمالات وجود المنتخبات العربية في مجموعة واحدة
العرب اليوم - قرعة المونديال المتوقعة واحتمالات وجود المنتخبات العربية في مجموعة واحدة

GMT 19:54 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

أحلام تتألق في فستان سوارية أصفر في أحدث جلسة تصوير
العرب اليوم - أحلام تتألق في فستان سوارية أصفر في أحدث جلسة تصوير

GMT 04:29 2015 السبت ,14 شباط / فبراير

أفضل عشرة أماكن تقدم وجبات الفطور في باريس
العرب اليوم - أفضل عشرة أماكن تقدم وجبات الفطور في باريس

GMT 08:36 2016 الأحد ,30 تشرين الأول / أكتوبر

في وداع "غزة"
العرب اليوم - في وداع "غزة"

GMT 02:04 2017 الخميس ,23 آذار/ مارس

قطار "سويت شيكي-شيما" طريقة جديدة لقضاء رحلة في جميع مدن اليابان
العرب اليوم - قطار "سويت شيكي-شيما" طريقة جديدة لقضاء رحلة في جميع مدن اليابان

GMT 03:14 2016 السبت ,25 حزيران / يونيو

دراسة جديدة تُؤكّد أنَّ الرجال أقل عرضة لاستخدام الواقي الذكري في علاقتهم مع النساء الجذَّابات
العرب اليوم - دراسة جديدة تُؤكّد أنَّ الرجال أقل عرضة لاستخدام الواقي الذكري في علاقتهم مع النساء الجذَّابات

GMT 02:22 2017 الجمعة ,17 آذار/ مارس

"بلايا دي لاس تيريسيتاس" يتميز بموقعه في إسبانيا
العرب اليوم - "بلايا دي لاس تيريسيتاس" يتميز بموقعه في إسبانيا

GMT 17:13 2017 الأحد ,30 إبريل / نيسان

طريقة اعداد أسهل وصفة لترافيل الشوكولاتة
العرب اليوم - طريقة اعداد أسهل وصفة لترافيل الشوكولاتة

GMT 00:35 2020 الخميس ,09 إبريل / نيسان

أفكار لتصميم جبس مجالس ناعم للإنارة الخفيفة والتناغم
العرب اليوم - أفكار لتصميم جبس مجالس ناعم للإنارة الخفيفة والتناغم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab